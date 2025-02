Zoon zegt vader te hebben omgebracht uit zelfverdediging

V. werd afgelopen november aangehouden, nadat de politie de lichaamsdelen had ontdekt in de woning waar zijn vader ten tijde van zijn vermissing woonde en waarin V. nadien terugkeerde. Vorige maand legde de Heerhugowaarder een bekennende verklaring af bij de recherche, nadat hij eerder al bij zijn advocaten uit de doeken had gedaan wat zich had afgespeeld.

Volgens V. was hij in januari 2021 naar de woning van zijn vader gegaan om zijn huisdieren te verzorgen. Hij had die daar achtergelaten toen hij enige tijd daarvoor een ander onderkomen had gezocht omdat zijn vader steeds agressiever tegen hem zou zijn geworden. Zijn vader had aangegeven dat hij op vakantie zou zijn, maar stond ineens in de woning en bood V. - volgens zijn raadsman „tot zijn grote verbazing” - een kop thee aan. Vlak daarna zou V. hebben ontdekt dat in de thee rattengif zat. Toen hij zijn vader daarop aansprak, zou die hem hebben aangevallen met een mes. In het gevecht dat zou zijn gevolgd, kwam de vader om het leven.