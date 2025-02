Merz wil coalitie vormen met SPD, binnen paar dagen gesprekken

„Ik ben vastbesloten om constructieve, goede en snelle gesprekken te voeren met de sociaaldemocraten”, aldus Merz. De vermoedelijke nieuwe bondskanselier liet zondagavond al weten nog voor Pasen een nieuwe regering te willen vormen.

De belangrijkste onderwerpen tijdens de onderhandelingen zijn volgens Merz internationale relaties, migratie en de economie. Vicevoorzitter Klara Geywitz van de SPD zei eerder op maandag te verwachten dat de gesprekken moeizaam zullen zijn, vooral door de economische plannen van de christendemocraten. Merz zegt er vertrouwen in te hebben dat ondanks de moeilijke situatie, oplossingen gevonden kunnen worden.

De christendemocraten van het blok CDU/CSU hebben bij de parlementsverkiezingen zondag 28,6 procent van de stemmen gehaald. De SPD kreeg 16,4 procent. Samen hebben ze genoeg zetels in de Bondsdag om een coalitie te vormen.

De AfD is nu de tweede partij van Duitsland, maar Merz had een regering met de rechts-radicale partij al uitgesloten.

De christendemocraat ziet de verkiezingsuitslag als „laatste waarschuwing” voor de andere landelijke partijen. In het oosten van Duitsland is de AfD de grootste geworden. Merz waarschuwde zijn partijgenoten maandag dat „het oosten maar een paar jaar op jou in het westen voorloopt”. Hij waarschuwde dat zij over enkele jaren hetzelfde probleem zullen hebben, als ze de problemen nu niet oplossen”.