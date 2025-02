Scholz blijft bondskanselier tot er een opvolger is

Het ambt van bondskanselier en zijn ministers eindigt als het nieuwe parlement, de Bondsdag, bijeenkomt. Scholz zal in functie blijven totdat er een opvolger is benoemd. Scholz had eerder al gezegd geen rol voor hem te zien in een nieuwe regering.

Scholz sprak over een bittere verkiezingsuitslag voor de SPD, waarvoor hij verantwoordelijk was. Hij zei dat de SPD dringend nodig is als strijder voor democratie en rechtvaardigheid.

De christendemocraten, die zondag de grootste werden, hebben de sociaaldemocraten uitgenodigd voor coalitiebesprekingen.