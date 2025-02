DHL breidt postbezorging uit voor fellere concurrentie met PostNL

DHL bezorgt de laatste tijd steeds meer enveloppen en brievenbuspakketjes, „omdat wij door de stijgende tarieven in de postmarkt interessanter zijn geworden voor consumenten”. Om deze groeiende vraag te kunnen beantwoorden, gaat de onderneming de samenwerking aan met het in de zakelijke markt gespecialiseerde Intrapost. Bezorgers van beide bedrijven gaan op hun route zowel (brievenbus)pakketjes als enveloppen bezorgen.

DHL is er niet op uit om alle zakelijke en consumentenpost van PostNL over te nemen. Pas vanaf een gewicht van 50 gram, waar drie postzegels voor nodig zouden zijn, is DHL op dit moment voordeliger. „Wij zijn nog niet interessant voor heel veel brieven van bijvoorbeeld de Belastingdienst onder dat gewicht. Tenzij het natuurlijk binnen 24 uur bezorgd moet. Op het moment dat een andere partij de bezorgtermijn verruimt, kan dat voor ons een concurrentieel voordeel worden”, zegt een DHL-woordvoerder.

PostNL besloot vorig jaar zakelijke post binnen 48 uur te gaan bezorgen in plaats van 24 uur, omdat de inkomsten terugliepen en de kosten toenamen. Voor consumentenpost kreeg het bedrijf daar geen toestemming voor.

De timing van de bekendmaking van de uitbreiding van DHL is opvallend, op de dag dat PostNL wederom tegenvallende jaarcijfers presenteerde. Volgens topvrouw Herna Verhagen bevestigen „de financiële resultaten opnieuw dat het huidige bedrijfsmodel niet meer houdbaar is”. Daarom vroeg het Nederlandse bedrijf vrijdag om tientallen miljoenen euro’s steun van de overheid, maar Den Haag ging daar niet in mee.