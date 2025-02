Twee doden bij ongeluk in Zeeuwse Sluiskiltunnel (N62)

De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren en hoort getuigen. „Dat gaat nog wel uren in beslag nemen”, aldus de woordvoerder. Ze meldt dat in de tankwagen geen gevaarlijke stof zat. Een takelbedrijf zal zorgen voor het wegslepen van de vrachtwagen. Door het ongeval is de tunnelwand beschadigd, die moet gerepareerd worden voordat de weg weer open kan.

De tunnel (N62) die onder het Kanaal van Gent naar Terneuzen loopt, blijft naar verwachting in noordelijke richting tot na de avondspits afgesloten. Verkeer kan omrijden via de nabijgelegen brug bij Sluiskil. In zuidelijke richting is de weg weer open, meldt de Westerscheldetunnel.