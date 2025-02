Costa: Rusland zal er niet in slagen Europa te verdelen

Vanaf de eerste dag van de invasie staat de Europese Unie achter Oekraïne, brengt Costa in herinnering. „We staan naast jullie en zullen naast jullie blijven staan. Zij aan zij, schouder aan schouder. In de oorlog, in toekomstige vredesonderhandelingen, in de wederopbouw en als lidstaat van de Europese Unie.”

„We willen allemaal dat deze oorlog eindigt”, zei Costa. „En dat er een einde komt aan het lijden en de verwoesting. Daarom is dit moment zo belangrijk.”