Knot blijft waarschuwen voor gevaren deregulering bankensector

Knot waarschuwde in oktober vorig jaar al dat deregulering van de bankensector een slecht idee is. Volgens hem kunnen economieën in een vrije val belanden als wereldleiders groei belangrijker gaan vinden dan het beschermen van het financiële systeem. In zijn laatste brief aan de financiële leiders van de G20, die deze week in Zuid-Afrika bijeenkomen, is Knot echter iets gematigder. Maar zijn gevoel van ongerustheid is niet verdwenen. „Ik denk dat de woorden die ik in de brief van oktober gebruikte, nog steeds relevant zijn.”