Schoof spreekt steun uit voor Oekraïne op top in Kyiv

Schoof sprak de top digitaal toe. Hij zei dat Nederland de Oekraïners bewondert vanwege hun voortdurende strijd voor onafhankelijkheid en vrijheid. „Mijn eerste bezoek als minister-president was aan Oekraïne, aan Zaporizja. Het doel van dat bezoek was helder: bevestigen dat Nederland Oekraïne steunt en dat we dat blijven doen. Vandaag kan ik die boodschap alleen herhalen.”

„We hebben vrede door kracht nodig, niet de blijvende dreiging van oorlog door zwakte”, aldus de premier. „Laten we samen blijven werken aan de best mogelijke uitkomst.”