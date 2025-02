Partijen solidair met Oekraïne in bericht op sociale media

De ondertekenaars zijn GroenLinks-PvdA, SGP, Partij voor de Dieren, JA21, D66, CDA, Volt, VVD en ChristenUnie.

„Voor het eerst in lange tijd is Europa volledig op zichzelf aangewezen voor zijn veiligheid. Ook Nederland zal met Trump in het Witte Huis meer moeten doen om Oekraïne te steunen. Alleen een rechtvaardige vrede kan Poetin op termijn op afstand houden”, staat in een persbericht.