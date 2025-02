Kremlin: afwachten hoe banden met Duitse regering ontwikkelen

„Elke keer als er een nieuwe regering is willen we hopen op een nuchtere benadering van de realiteit, op een nuchtere benadering van wat kwesties van wederzijds belang en wederzijdse voordelen zouden kunnen zijn”, zei Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov. „Maar laten we eens kijken hoe het in werkelijkheid zal zijn.”

De christendemocraten van Friedrich Merz kregen zondag 28,6 procent van de stemmen. Merz wordt naar verwachting de nieuwe bondskanselier. Hij liet zondagavond al weten nog voor Pasen een nieuwe regering te willen vormen.