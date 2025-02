ACM waarschuwt hondenvoerleveranciers voor beïnvloeden prijzen

Economie

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft negen leveranciers van hondenvoer gewaarschuwd voor het kunstmatig hooghouden van prijzen van producten die verkocht worden door dierenspeciaalzaken. „Dat is verboden. Winkeliers moeten zelfstandig de prijzen van de producten in hun winkel of webwinkel bepalen”, aldus de ACM.