Softwarebedrijf Bird vertrekt uit Nederland om regelgeving

Bird levert sinds 2011 onder andere software voor chatprogramma’s die bedrijven in staat stellen met klanten in contact te komen. De hoofdzetel van het concern blijft vooralsnog in Nederland, aldus Vis in een interview met Het Parool. Hij voegde daaraan toe niet uit te sluiten dat die zetel op termijn ook gaat verhuizen. Volgens de krant gebruiken onder meer Meta, PayPal en Uber de diensten van het bedrijf.

Het Parool schrijft dat Bird honderden medewerkers had in Amsterdam. Het concern schrapte onlangs al banen en er blijven enkele tientallen werknemers in Nederland achter.