Prosus zakt op Damrak na overname Thuisbezorgd-eigenaar Just Eat

Economie

Prosus ging maandag ruim 6 procent omlaag op de Amsterdamse beurs. De techinvesteerder liet weten overeenstemming te hebben bereikt met maaltijdbezorger Just Eat Takeaway om de eigenaar van Thuisbezorgd.nl over te nemen voor 4,1 miljard euro. Topman en oprichter Jitse Groen van Just Eat Takeaway en het bestuur van het bedrijf steunen het bod van Prosus. Just Eat Takeaway zal na de overname onder eigen naam verdergaan en onder leiding blijven van Groen.