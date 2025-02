Kallas naar VS voor ontmoeting met minister Rubio

Deze week reizen meer Europese leiders naar Washington. De Franse president Emmanuel Macron is daar maandag, terwijl de Britse premier Keir Starmer er donderdag is. De houding van de nieuwe Amerikaanse regering baart Europa veel zorgen.

„Het Russische narratief is daar sterk vertegenwoordigd”, zei Kallas over de Amerikaanse president Donald Trump. Die noemde de Oekraïense president Volodymyr Zelensky onlangs een dictator en de Amerikanen onderhandelen zonder EU en Oekraïne over een vredesakkoord.

Het is maandag precies drie jaar geleden dat de Russische strijdkrachten buurland Oekraïne binnenvielen. Ze houden nu ongeveer 20 procent van het land bezet. De Russische president Vladimir Poetin hoopte destijds met een „speciale operatie” heel Oekraïne in drie dagen in handen te krijgen.

„We moeten Oekraïne meer dan ooit steunen”, verklaarde Kallas. Ze bespreekt maandag met de Europese ministers van Buitenlandse Zaken onder meer een extra steunpakket voor Oekraïne. Het is onzeker of daar al voldoende steun voor zal zijn tijdens deze bijeenkomst.