PostNL gaat niet extra reorganiseren ondanks steunverzoek posttak

De afgelopen jaren bezuinigde PostNL telkens al tientallen miljoenen euro’s bij de posttak. Dat wil het bedrijf dit jaar wel weer doen. Daarbij moet gedacht worden aan maatregelen als locaties overhevelen naar sorteercentra en het niet invullen van bepaalde vacatures in regio’s waar toch niet veel post bezorgd hoeft te worden. Eerder dit jaar kondigde de onderneming aan de meeste brievenbussen in Nederland eerder op de dag te gaan legen, in plaats van alle post op te halen na 17.00 uur. Dat moet ook miljoenen in de kosten schelen.

PostNL vroeg de overheid eind vorige week een tijdelijke financiële bijdrage. Het bedrijf gaf aan dit jaar en volgend jaar in totaal 68 miljoen euro nodig te hebben om de postdienstverlening op de huidige voet door te zetten. Het ministerie van Economische Zaken zei in een eerste reactie nee tegen het verzoek van PostNL. Volgens een verklaring van het ministerie is steun nu „niet aan de orde”.

Verhagen wil evenwel niet speculeren over een scenario waarin de overheid het bedrijf niet te hulp schiet. Ze herhaalt dat het bedrijf met de postbezorging een wettelijke taak uitvoert voor de overheid. Het kan volgens haar niet zo zijn dat daarop verlies wordt gemaakt. Ook in politiek Den Haag wordt dat volgens haar onderkend. PostNL verwacht pas over enkele maanden een uitgebreid antwoord van de overheid. „In de tussentijd blijven we in gesprek.”

Uiteindelijk wil PostNL dat de overheid de Postwet aanpast, zodat het bedrijf bijvoorbeeld langer kan doen over het bezorgen van de post. Dat zou voor het bedrijf schelen in de kosten. In veel andere Europese landen wordt de bezorgtermijn volgens de onderneming ook versoepeld.