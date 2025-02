Oekraïne krijgt in maart meer geld van EU volgens Von der Leyen

Von der Leyen noemt in een brief aan de Oekraïense leider Volodymyr Zelensky de Russische aanval „een door de imperialistische obsessie” van de Russische president Vladimir Poetin ingegeven „aanval op een vreedzaam land”. Het is volgens haar voor Europa een eerste prioriteit Oekraïne te blijven steunen.

Maandag zijn de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU in Brussel bijeen om onder meer te overleggen over een plan voor veel meer geld voor de Oekraïense defensie. De EU heeft snel na de start van de vergadering het zestiende pakket sancties tegen Rusland aangenomen. Volgens de EU raken de sancties „vitale sectoren van de Russische economie”.

„Europa is hier om Oekraïne op dit kritieke moment te versterken”, zei Von der Leyen maandag vanuit de Oekraïense hoofdstad. Naast geld moet ook de „onmiddellijke levering van wapens en munitie” worden versneld. „Dit zal de komende weken centraal staan in ons werk.”

Von der Leyen benadrukte dat een soeverein Oekraïne niet alleen in het belang is van Europa, „maar ook in het belang van de hele wereld”. Ze noemde daarbij Azië, Afrika en „beide zijden van de Atlantische Oceaan. Een investering in de soevereiniteit van Oekraïne is een investering in het voorkomen van toekomstige oorlogen.”