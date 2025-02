Iets meer advocaten in Nederland, leegloop bij sociale advocatuur

In sommige rechtsgebieden is sprake van een vergrijzende advocatenpopulatie, terwijl er tegelijk weinig jonge aanwas is. Zo is in het asiel- en vluchtelingenrecht 31 procent van de advocaten ouder dan 60 en maar één advocaat jonger dan 30. „Dit is een mogelijke indicatie voor toekomstige tekorten”, stelt de orde. Wat verder opvalt, is dat vorig jaar dertien advocaten van het tableau zijn geschrapt, een stijging van 44 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. „Mogelijk is het een incidentele uitschieter, tegelijk vormt het een indicatie voor het zelfreinigend vermogen van de beroepsgroep”, aldus de NOvA.

In 2024 werden 1081 nieuwe advocaten beëdigd. Ongeveer zes op de tien van hen waren vrouw. Het aandeel vrouwelijke advocaten in de totale beroepsgroep is gestegen naar 47 procent. De meeste nieuwe beëdigingen (480) vonden plaats in Amsterdam. Dit arrondissement spant nu de kroon met zes advocaten per duizend inwoners. Inwoners van Noord-Holland, Noord-Nederland en Overijssel moeten het doen met een halve advocaat per duizend mensen.

„In meer dan de helft van de arrondissementen zijn er nu minder advocaten dan tien jaar geleden. Tegelijk ontbreekt het in sommige arrondissementen aan advocaten die in een bepaald rechtsgebied zijn gespecialiseerd”, zeggen Sanne van Oers en Jeroen Soeteman, beiden algemeen deken van de NOvA. „Daar moeten rechtzoekenden met een specifieke juridische hulpvraag uitwijken naar een advocaat buiten de eigen regio. Dat is een zorgelijke ontwikkeling.”