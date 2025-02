PAX hoopt dat Duitsland democratie zal waarborgen in Europa

De conservatieve partij werd de grootste in de verkiezingen van zondag. Sasse denkt dat een regering onder leiding van CDU/CSU een goede rol kan spelen in het samenbrengen van Europese landen tegen anti-democratische krachten uit Rusland en de VS. „Ik ben blij dat een partij heeft gewonnen die de democratische rechtsstaat voorstaat en gericht is op de veiligheid van Europa.”

De rechts-radicale anti-migrantenpartij Alternative für Deutschland (AfD) werd tweede bij de verkiezingen. Over de politieke invloed van die partij maakt Sasse zich wel zorgen. Naast dat de partij sympathiseert met Rusland, „ontmenselijkt” AfD migranten in hun taalgebruik, aldus Sasse. „Het wegzetten van één groep kan de vredige samenleving ondermijnen.”

CDU/CSU is volgens Sasse geen partij die de schuld van alle problemen aan migranten geeft. Toch maakt ze zich wel zorgen dat de partij extreme taal over sommige bevolkingsgroepen overneemt en daarmee normaliseert. Ze hoopt dat Duitsland voorop zal lopen in een „humane” aanpak van zorgen over migratie en „met respect voor de menselijke waardigheid”, zodat migranten niet „worden opgeofferd in het aanpakken van maatschappelijke problemen”.