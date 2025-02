Veldkamp: we moeten ons opnieuw organiseren, deels buiten EU om

Veldkamp hecht aan de trans-Atlantische betrekkingen, zei hij in Brussel. „Maar we hebben realistische verwachtingen over wat dat betekent. Als Europeanen zullen we onszelf nu moeten organiseren. Dat is niet per se de EU en de EU-instellingen.”

De buitenlandministers bespreken onder meer het plan van EU-buitenlandchef Kaja Kallas om snel veel meer militaire hulp aan Oekraïne te geven. Over het benodigde bedrag wordt maandag gesproken, zei Veldkamp. Nederland zal daar ook aan moeten bijdragen. „Het gaat hier om een opgave voor de komende tientallen jaren in een nieuw tijdperk.”