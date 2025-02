Moederbedrijf AliExpress investeert ruim 50 miljard in AI

De nieuwe investeringen overtreffen volgens Alibaba de totale uitgaven van het concern aan AI en cloudcomputing in de afgelopen tien jaar. Alibaba maakte vorige week al sterke kwartaalresultaten bekend, mede dankzij de grote vraag naar AI-toepassingen en een ommekeer in zijn webwinkelactiviteiten. Het bedrijf zag zijn beurswaarde daardoor flink stijgen.

Alibaba en andere Chinese branchegenoten kampten de afgelopen jaren juist met een afgenomen vertrouwen van investeerders. Dat kwam doordat de Chinese overheid in 2020 begon met strengere regels voor techbedrijven om de ongecontroleerde machtspositie van de techsector aan te pakken.

Tijdens een zeldzame bijeenkomst met vooraanstaande zakenlieden vorige week prees de Chinese president Xi Jinping echter de particuliere sector en verklaarde hij dat de huidige economische problemen van China „overkomelijk” zijn. Zo kampt China al jaren met een vastgoedcrisis, een lage consumptie en een hoge jeugdwerkloosheid. De opmerkingen van Xi werden gezien als een blijk van steun van de overheid voor de grote techbedrijven.

Ook had Xi tijdens die bijeenkomst een ontmoeting met Jack Ma, de in ongenade gevallen medeoprichter van Alibaba. Ma hield in oktober 2020 een toespraak waarin hij kritiek uitte op het Chinese partijbestuur. Kort daarna openden de Chinese autoriteiten een onderzoek naar Alibaba en verdween Ma lange tijd uit het openbare leven. De ontmoeting van Xi en Ma wijst mogelijk op een publieke rehabilitatie van de zakenman.