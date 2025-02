Diensten gemeente Den Haag weer beschikbaar na storing

De gemeente meldde zondagavond dat de storing is opgelost en dat inwoners vanaf maandag weer gebruik kunnen maken van alle gemeentelijke diensten. Mensen die door de storing hun afspraak bij de gemeente hebben gemist, kunnen een nieuwe afspraak maken. „Over de mogelijke gevolgen van de storing op de parkeerapp volgt meer informatie”, aldus de gemeente. Die app was vrijdagavond weer in de lucht. Toen werd al bekend dat bewoners compensatie kunnen aanvragen als ze door de storing extra parkeerkosten moesten betalen voor hun bezoekers.