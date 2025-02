SPD schuift partijchef Klingbeil als nieuwe leider naar voren

Buitenland

De fractie van de Duitse sociaaldemocraten in de Bondsdag krijgt een nieuwe leider. De 47-jarige Lars Klingbeil wordt volgens Duitse media deze week formeel benoemd tot fractieleider, maar het besluit is in de partijtop zondagavond al genomen toen duidelijk werd dat de partij op een historische nederlaag afstevende bij de verkiezingen.