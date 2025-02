Kogelvis moet jongeren waarschuwen voor misleidende onlinereclame

Economie

Jongeren kunnen elkaar online waarschuwen voor misleidende advertenties van merken en influencers door een emoji van een kogelvis te plaatsen in de comments. Daartoe roept de Stichting Reclame Code (SRC) hen op in een nieuwe campagne. De kogelvis, die zichzelf opblaast wanneer hij in gevaar is, geldt in dat geval als waarschuwingsteken.