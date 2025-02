Politie schiet man neer na ‘dreigende situatie’ in Amsterdam

Binnenland

In de binnenstad van Amsterdam heeft de politie maandagochtend een man neergeschoten na „een dreigende situatie tijdens een aanhouding”. De man was aanspreekbaar en is overgebracht naar het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd, zegt een woordvoerder van de politie niet. Later maandagochtend wordt daar naar verwachting meer over bekend.