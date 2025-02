Topvrouw PostNL: cijfers tonen dat bedrijfsmodel niet houdbaar is

Eerder waarschuwde het bedrijf al voor een lagere jaarwinst. De aandacht gaat nu daarom vooral naar het verzoek van PostNL om tientallen miljoenen euro’s steun van de overheid. PostNL vroeg dat vrijdag aan omdat de postbezorging verlieslatend is geworden, maar de overheid zei meteen nee.

„We blijven in deze situatie doen wat we zelf kunnen en hebben een helder voorstel gedaan voor een toekomstbestendige postvoorziening die voldoet aan de behoeften van consumenten”, geeft Verhagen aan. „PostNL begrijpt dat de overheid de toekomst van de postvoorziening zorgvuldig moet afwegen, maar wij benadrukken dat zonder ingrijpen de postdienstverlening niet houdbaar is en onevenredige druk op PostNL legt.”