Dilemma EU-ministers over Oekraïne: snelheid of eenheid

Besluiten over extra steun en/of veiligheidsgaranties aan Oekraïne moeten door alle 27 lidstaten worden gesteund. Maar de Hongaren hebben op voorhand gezegd dat ruimte moet worden gegeven aan pogingen om vrede tussen Oekraïne en Rusland te bereiken.

Als enkele lidstaten snelheid boven eenheid verkiezen, kunnen ze een ‘coalition of the willing’ vormen. Ze kunnen dan samen optrekken om Oekraïne snel en extra te helpen om ervoor te zorgen dat het land zo sterk mogelijk aan de onderhandelingstafel met de VS en Rusland kan gaan zitten, als het zover komt. Het gevaar van zo’n coalitie is dat de VS en Rusland die verdeeldheid tussen de lidstaten kunnen gebruiken om de EU bij mogelijke vredesonderhandelingen helemaal buiten spel te zetten. Bovendien wringt zo’n koplopersgroep met het EU-verdrag.

Een lichtpuntje maandag is dat het zestiende sanctiepakket tegen Rusland wordt aangenomen. Deze nieuwe sancties treffen Ruslands zogeheten schaduwvloot, schepen die worden gebruikt om oliesancties te omzeilen. Ook wordt de import van aluminium uit Rusland verboden. Hongarije heeft gezegd met dit pakket in te stemmen.

Spannend is hoe wordt gereageerd op het uitgelekte voorstel van EU-buitenlandchef Kaja Kallas. Met een nieuw initiatief wil ze zo snel mogelijk extra militaire en financiële steun aan Oekraïne geven. De lidstaten moeten de kosten daarvan naar vermogen opbrengen. Dat voorstel ligt maandag voor het eerst op tafel. Het is de vraag wat dit voorstel, en de gegarandeerde onenigheid daarover, gaat doen met de toch al broze eenheid van de EU.