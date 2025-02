Inschrijving voor Nijmeegse Vierdaagse gaat van start

De inschrijving voor het grootste meerdaagse wandelevenement ter wereld verloopt in twee periodes. In de eerste periode die loopt tot en met vrijdag 7 maart kunnen mensen zich inschrijven die in de jaren 2005 tot en met 2024 minimaal één keer de Vierdaagse hebben uitgelopen. Ook burgergroepen en jongeren geboren tussen 2007 en 2013 kunnen zich nu al aanmelden.

De tweede periode voor alle geïnteresseerden begint maandag 10 maart en loopt tot vrijdag 13 juni. In de praktijk zijn alle startplekken al veel eerder vergeven. „Maar tot op heden hebben we nog nooit meegemaakt dat alle tickets in de eerste periode zijn uitverkocht”, zegt een woordvoerster van het evenement. Het voorbereidingsprogramma voor debutanten, Via Vierdaagse, was vorige week binnen een paar uur uitverkocht. Dat ging om 2000 plekken.

De Nijmeegse Vierdaagse is dit jaar van 15 tot en met 18 juli. De inschrijving kost 120 euro, dat is 4,35 procent meer dan in 2024.