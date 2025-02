Merz betwijfelt of NAVO in huidige vorm kan blijven bestaan

Toen de NAVO-top die eind juni in Den Haag wordt gehouden ter sprake kwam, zei Merz dat hij zich afvroeg „of we het dan nog over de NAVO in haar huidige vorm hebben of dat we al sneller een andere, onafhankelijke Europese verdedigingsorganisatie moeten opzetten.”

Vrijdag zei Merz tegen omroep ZDF dat Duitsland rekening moet houden met de mogelijkheid dat Trump zich niet zal blijven houden aan de wederzijdse verdedigingsbelofte van de NAVO. Hij zei dat dit betekende dat Berlijn wellicht ook minder afhankelijk moest worden van de VS op het gebied van kernwapens, en pleitte voor gesprekken met kernmachten Frankrijk en Groot-Brittannië.