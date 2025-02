Begin oorlog in Oekraïne herdacht op de Dam in Amsterdam

Voorafgaand aan de bijeenkomst was er een mars vanaf het Museumplein. Op de manifestatie worden slachtoffers herdacht en ook zijn er sprekers. Veel aanwezigen dragen een Oekraïense vlag bij zich, ook zijn er mensen met borden met daarop teksten waarin onder meer wordt opgeroepen Oekraïne te steunen.

In Utrecht is vanaf 16.00 uur de landelijke herdenking van de start van de oorlog, met onder meer een stille mars. Deze herdenking is de opmaat naar allerlei herdenkingen maandag in het land, zoals een herdenkingsconcert van Defensie in de Nieuwe Kerk in Den Haag.