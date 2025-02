Brekelmans: Oekraïne moet uitzicht houden op toetreding EU, NAVO

„We moeten Oekraïne het perspectief op die betere toekomst niet afnemen”, zei Brekelmans. De Russische president Vladimir Poetin wil juist koste wat kost voorkomen dat Oekraïne toetreedt tot de NAVO, en lijkt daarbij inmiddels de nieuwe Amerikaanse regering aan zijn zijde te hebben.

Brekelmans haalde uit naar de manier waarop de Amerikanen met Rusland onderhandelen over de toekomst van Oekraïne. „Sommige mensen denken dat je sterk bent als je met een dictator praat”, zei hij. „Maar je bent pas sterk als je opstaat tegen een dictator, zoals Oekraïne al drie jaar doet.”

De VVD-minister benadrukte nog maar eens het belang van feiten. „Poetin is een dictator, president Zelensky is een democratisch gekozen leider. Rusland is de agressor, Oekraïne is illegaal binnengevallen, zonder reden. Rusland begaat dagelijks oorlogsmisdaden en Oekraïne heeft alle recht om zichzelf te verdedigen.”

Niet alleen de Amerikaanse president Donald Trump ging afgelopen week mee in Russische propaganda die op al deze punten het tegendeel beweert, ook binnen het kabinet klonken deze geluiden. Asielminister Marjolein Faber beweerde voor aanvang van de wekelijkse ministerraad in een interview dat Zelensky „niet democratisch gekozen” zou zijn.

Na afloop nam Faber haar woorden terug. De PVV-bewindsvrouw sprak van „een misverstand”. Volgens Haagse bronnen gebeurde dat nadat Brekelmans zijn collega had terechtgewezen. Dat dit nodig was, leidde tot verbazing en grote zorgen bij de oppositie in de Tweede Kamer, maar ook bij regeringspartijen VVD en NSC.