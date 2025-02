Milieudefensie: kiezers zijn klaar met oneerlijk klimaatbeleid

Hoewel het in de campagne voor de Bondsdagverkiezingen vooral over migratie ging, speelden de energiekosten van gewone Duitsers ook een grote rol, benadrukt Pols. „Na migratie was dit de belangrijkste zorg voor kiezers. AfD heeft daar ook een heel groot punt van gemaakt.” In zijn ogen hebben SPD en de Groenen de rechtse partijen hun zetelwinst „op een presenteerblaadje aangereikt” door huishoudens de afgelopen regeerperiode een te hoge rekening voor groen beleid te laten betalen.

„Dit is een wake-upcall voor de hele klimaatbeweging”, stelt de directeur van de milieuorganisatie over de uitkomsten in Duitsland. „Mensen accepteren oneerlijk klimaatbeleid niet meer. De transitie moet aantrekkelijk worden gemaakt voor gewone burgers. Die moeten ervan profiteren.”