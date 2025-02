Veel belangrijke mineralen in bezet Oekraïens gebied

„Jammer genoeg is er voor 350 miljard dollar aan nuttige en zeldzame materialen te vinden in de nu tijdelijk bezette gebieden”, aldus Svyrydenko. Veel delfstoffen bevinden zich in de oostelijke regio Donbas die sinds 2014 bijna helemaal in handen is van pro-Russische Oekraïners en later Russische troepen.

De regering-Trump lijkt geërgerd dat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky nog steeds niet akkoord is gegaan met Amerikaanse voorstellen voor een genoegdoening ter waarde van 500 miljard dollar.

Zelensky zou het als een uitverkoop van de natuurlijke hulpbronnen zien en de voorstellen hebben afgewezen. Hij wil militaire garanties van de VS in ruil voor waardevolle delfstoffen. Hij heeft zondag opnieuw beklemtoond dat Oekraïne de VS helemaal geen 500 miljard schuldig is. Maar met de onderhandelingen gaat „alles oké”, aldus Zelensky.

Een naaste medewerker van Zelensky zei eerder dit weekend al dat de onderhandelingen gewoon doorgaan en niemand iets heeft afgewezen. Het kost volgens hem tijd. Een speciale diplomatieke gezant van Trump, Steve Witkoff, zei zondag dat hij verwacht dat er in de komende week een akkoord wordt getekend. Oekraïne is behalve rijk aan olie en kolen ook rijk aan bijvoorbeeld lithium, titanium, uranium en zeldzame aardmetalen.

Er is in Kyiv veel bezorgdheid over de houding van Trump. De Oekraïense minister van Defensie Rustem Umerov zei zondag dat Oekraïne op zoek is naar alternatieven voor het satellietcommunicatiesysteem Starlink van het bedrijf SpaceX. Daar maakt het Oekraïense leger intensief gebruik van. De onderneming is van Trump-bondgenoot Elon Musk en beiden zijn gekant tegen het voortslepen van de oorlog. Trump zou met Starlink druk kunnen uitoefenen op zijn Oekraïense ambtsgenoot.