China: Australië overdrijft Chinese marineoefening opzettelijk

Vrijdag verstuurden Chinese marineschepen een waarschuwing dat zij tijdens oefeningen met scherp zouden kunnen schieten. Australië werd daar niet ruim van tevoren over op de hoogte gebracht. Als gevolg daarvan moesten passagiersvliegtuigen die al in de buurt vlogen en de waarschuwing oppikten hun route tijdens hun vlucht wijzigen.

De Australiërs zagen of hoorden uiteindelijk geen daadwerkelijk „wapenvuur”. Een dag later deed de Nieuw-Zeelandse marine dat wel. Zij meldde dat zij had waargenomen dat de Chinese schepen met scherp schoten tijdens oefeningen.

Het Chinese ministerie van Defensie stelt dat alle oefeningen plaatsvonden ver van de Australische kust. Het zegt bovendien dat China van tevoren wel degelijk herhaaldelijk veiligheidswaarschuwingen heeft afgegeven en dat de oefening geen effect had op de vliegveiligheid in de lucht.

„Australië wist dat allemaal, maar uitte onredelijke beschuldigingen tegen China en heeft dit opzettelijk gehypet”, aldus het Chinese bericht. „We zijn zeer verrast en sterk ontstemd.”