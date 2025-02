VN-chef wil vrede met respect voor soevereiniteit Oekraïne

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties stemt maandag in New York over een door de Verenigde Staten gesteunde ontwerpresolutie waarin de territoriale integriteit van Oekraïne juist niet wordt genoemd. Het betreft slechts een korte tekst die oproept tot een „snel einde” aan het conflict.

„Maandag 24 februari is het drie jaar geleden dat de Russische Federatie haar grootschalige invasie van Oekraïne lanceerde, een duidelijke schending van het Handvest van de Verenigde Naties en het internationale recht,” verklaarde Guterres ook. „Tachtig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog vormt de oorlog in Oekraïne een ernstige bedreiging, niet alleen voor de vrede en veiligheid van Europa, maar ook voor de fundamenten en kernprincipes van de Verenigde Naties.”