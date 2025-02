Reeks arrestaties in zaak ontsnapping Franse crimineel Amra

Amra werd op weg naar een hoorzitting in Rouen op de snelweg uit een arrestantenbusje bevrijd door mensen die de arrestantenwagen hadden klemgereden en die lang op de bewakers schoten. Twee agenten werden gedood en drie raakten ernstig gewond.

De zeer gewelddadige hinderlaag schokte het land diep. Amra werd ‘publieke vijand nummer één’. Driehonderd politiemensen werden ingeschakeld om de ontsnapte gevangene en zijn bevrijders te vinden.

Amra is zaterdag in Roemenië gearresteerd. In het onderzoek naar Amra’s ontsnapping zijn nu ook mensen aangehouden die ervan worden verdacht tot ‘het commando’ te behoren dat Amra bevrijdde. Een van de verdachten werd in Spanje aangehouden en de overige acht in Frankrijk. .

De uit Rouen afkomstige 30-jarige Amra, bijgenaamd De Vlieg, is vanaf zijn tienerjaren voor meerdere gewelddadige misdrijven aangeklaagd en veroordeeld. De politie ziet in hem een belangrijke drugscrimineel met nauwe banden met bendes in Marseille. Hij zou ook vanuit de gevangenis opdrachten hebben gegeven tot het plegen van misdaden, inclusief moord.