Bloomberg: managers vragen ambtenaren niet te reageren op Musk

Musk, adviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, zei zaterdag dat alle overheidsmedewerkers hun werkzaamheden kort moeten beschrijven. Doen ze dat niet, dan verliezen ze hun baan. De rijkste persoon ter wereld is door Trump aangesteld om leiding te geven aan het nieuw opgerichte adviesorgaan DOGE, dat een einde moet maken aan „verspilling, fraude en misbruik” bij overheidsuitgaven.

Op zijn socialemediaplatform X wees Musk erop dat de gevraagde beschrijving van werkzaamheden voor de overheidsmedewerkers niet veel tijd hoeft te kosten. „Om duidelijk te zijn, de lat ligt hier erg laag. Een e-mail met een paar punten die enigszins logisch zijn, is acceptabel! Het zou niet meer dan 5 minuten moeten kosten om te schrijven.”

Musks oproep volgt op een oproep van Trump richting Musk. De Amerikaanse president heeft zaterdag gezegd dat hij graag zou zien dat de miljardair nog „agressiever” zou zijn bij de uitvoering van zijn hervormingsprogramma dat is gericht op het terugdringen van de overheidsuitgaven van de federale overheid. „Elon doet geweldig werk, maar ik zou graag zien dat hij agressiever wordt”, schreef Trump op zijn platform Truth Social. „Vergeet niet dat we een land moeten redden”, voegde Trump eraan toe.

De stormachtige wijze waarop de laatste tijd wordt ingegrepen bij de Amerikaanse overheid en de rol van zakenman Musk daarbij, krijgen ook veel kritiek. Volgens bronnen van persbureau Reuters heeft toezichthouder Food and Drug Administration (FDA) enkele recent ontslagen wetenschappers alweer gevraagd of ze willen terugkeren, onder wie sommige medewerkers die Musks hersenimplantaatbedrijf Neuralink beoordeelden. De FDA is het agentschap dat verantwoordelijk is voor het beoordelen van geneesmiddelen, voedselveiligheid, medische apparatuur en tabak.