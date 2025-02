Gewonde na steekpartij gevonden in de buurt van azc Ter Apel

De hulpdiensten werden rond 14.00 uur gewaarschuwd over een gewond persoon aan de Ter Apelervenen. Het steekincident vond volgens een politiewoordvoerder elders plaats, en niet aan de Ter Apelervenen. Een verdachte is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid. De woordvoerder liet zich niet uit over de vraag of het slachtoffer of de dader een bewoner is van het aanmeldcentrum.

Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd en wie erbij betrokken waren. Over de achtergrond van de steekpartij kon de woordvoerder nog niks zeggen.