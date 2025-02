Een van de twee leiders AfD stemt in oosten van Duitsland

Buitenland

Een van de twee leiders van de Alternative für Deutschland (AfD), Tino Chrupalla, heeft in het Oost-Duitse Gablenz in de deelstaat Saksen zijn stem uitgebracht. Hij zei erop te rekenen dat de partij ruim 20 procent van de stemmen krijgt in de parlementsverkiezingen van zondag. De lijsttrekker van de AfD, Alice Weidel, heeft eerder gezegd dat ze haar stem per post uitbrengt.