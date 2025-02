Rutte hoopt dat nieuwe Duitse leider meer uitgeeft aan defensie

In een boodschap op X feliciteert hij Merz met de verkiezingsoverwinning. Rutte zegt uit te kijken naar samenwerking op dit cruciale moment „voor onze gedeelde veiligheid”. De secretaris-generaal van de NAVO noemt het van vitaal belang dat Europa de defensie-uitgaven opvoert „en uw leiderschap zal daarbij van groot belang zijn”.

Merz zelf benadrukte in een televisie-uitzending dat het zijn „absolute prioriteit” is om Europa te verenigen en te versterken „zodat we stap voor stap onafhankelijk worden van de Verenigde Staten”. Hij zei ook dat hij nooit had gedacht „dat hij zoiets ooit in een televisieprogramma zou moeten zeggen”.