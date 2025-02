Krant: winst Chinese webwinkel Shein keldert bijna 40 procent

Daarmee lijkt het bedrijf, met hoofdkantoor in Singapore, er nieuwe moeilijkheden bij te hebben. Onlangs meldde de krant al dat het bedrijf zijn plannen voor een beursgang in Londen mogelijk uitstelt tot de tweede helft van dit jaar. Persbureau Bloomberg hoorde van ingewijden dat Shein onder druk staat om zijn waardering voor de beursgang te verlagen.

Shein is de laatste jaren erg populair geworden bij onlineshoppers, ook in Nederland. Het bedrijf biedt voor zeer lage prijzen kleding aan, maar wordt beschuldigd van namaak en misleidende praktijken. Europese toezichthouders doen daar onderzoek naar.

Het bedrijf kampt ook met onzekerheid over de gevolgen van Amerikaanse importheffingen. President Donald Trump heeft onlangs een extra importtarief van 10 procent op Chinese goederen ingevoerd. Ook beëindigde hij een regeling die retailers als Shein en Temu de mogelijkheid bood belastingvrij pakketten naar de VS te sturen. Trump stelde het afschaffen van die regeling later uit, maar logistiekbedrijven vragen verkopers die via Shein en Temu leveren wel om bedragen vooraf te betalen om rekening te houden met mogelijke tarieven.