Voorzitter Duitse vereniging: veel zorgen over groei AfD

„De rechts-radicalen gaan niet regeren, dat is echt uitgesloten, maar ze gaan wel heel hard oppositie voeren. Dat wordt vier jaar ruzie in het parlement”, voorspelt de voorzitter van de vereniging. Een ‘grote coalitie’ van de christendemocratische CDU/CSU met de sociaaldemocratische SPD, die een historische nederlaag leden, lijkt haar nu de meest waarschijnlijke optie.

Hoewel de CDU/CSU van Friedrich Merz de grootste partij werd, bespeurde de voorzitter van de Duitse club in Den Haag „geen jubelstemming” onder aanhangers van de partij. De 69-jarige Merz is volgens haar niet erg populair. Onder jongeren zag De Koning vooral teleurstelling dat de verkiezingen voornamelijk over migratie gingen en bijvoorbeeld niet over klimaatverandering. „Daar is niet over gesproken, terwijl dat het grootste probleem is”, zegt ze.

Deze Bondsdagverkiezingen hebben verder nog eens duidelijk de grote verschillen tussen oost en west blootgelegd, beaamt De Koning. „En dat 35 jaar na de Duitse hereniging.” Zowel AfD als de pro-Russisch ingestelde linkse partij BSW kreeg in het oosten van Duitsland veel meer stemmen dan in het westen.