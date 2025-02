Opkomst Duitse verkiezingen hoger dan in 2021

Buitenland

De opkomst bij de Duitse parlementsverkiezingen was om 14.00 uur duidelijker hoger dan de vorige keer. Volgens de kiesautoriteiten had op dat tijdstip 52 procent gestemd, tegen 36,5 procent in coronajaar 2021 en 41 procent in 2017. De briefstemmers zijn niet meegeteld.