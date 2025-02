Duitsland maakt ruk naar rechts, radicale AfD grote winnaar

Buitenland

Duitsland heeft een ruk naar rechts gemaakt bij de parlementsverkiezingen. Grote winnaar is de radicaal-rechtse anti-immigratiepartij AfD, die de tweede partij wordt in de Bondsdag in Berlijn. De christendemocraten van CDU en CSU lossen de sociaaldemocratische SPD af als grootste fractie, blijkt uit een prognose van de zender ARD na sluiting van de stembureaus.