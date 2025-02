Motorrijder overleden door aanrijding met bestelbus in Brabant

Binnenland

SINT-OEDENRODE (ANP) - Een motorrijder is zondagmiddag rond 17.00 uur omgekomen door een ongeval op de N618 in Sint-Oedenrode (Noord-Brabant). Het slachtoffer is een 32-jarige vrouw uit Moergestel, meldt de politie. Zij reed samen met een andere motorrijder toen ze op een kruising in botsing kwam met een bestelbus.