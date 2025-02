Prinses Amalia oogt „ontspannen en professioneel"

Regen, wind, grijze lucht; nautisch weer, heet het bij de marine. „Lekker, buitje voor het stof”, typeert een oud-marineofficier de weersituatie op de kade bij Damen Naval in Vlissingen. Achter hem schuifelen een dikke duizend gasten naar de overdekte tribune.

Al maanden werken ze bij Damen toe naar dit moment op deze druilige laatste zaterdag van februari: de doop van het nieuwe bevoorradingsschip voor de Koninklijke Marine, de ”Den Helder”. Door Amalia, prinses van Oranje. Dit schip gaat andere schepen voorzien van brandstof, munitie, reservedelen en voeding. Dat gebeurt wereldwijd. Er komen ook radar- en wapensystemen aan boord.

Roland Briene, algemeen directeur van Damen Naval, is wat trots. Voor het eerst in elf jaar levert Damen weer een schip af aan de marine. Gebouwd in Roemenië, afgewerkt in Vlissingen. „Dit is de start van een grootschalige vervanging van marineschepen. De komende vijftien jaar ziet het hier grijs van de schepen, in het hart van de Nederlandse marinebouw.” Het door Damen vorig jaar mislopen van de order voor vier nieuw vaderlandse onderzeeboten lijkt vergeten en vergeven.

Bijltje

Prinses Amalia, gekleed in een roze broekpak, loopt samen met Briene naar een klein podium. De A 834 rijst achter hen op, 180 meter lang, een fors flatgebouw hoog. „Ik doop u Den Helder en wens u en uw bemanning een behouden vaart”, zegt Amalia. Bij de doophandeling laat ze een fles champagne aan een touw tegen het schip kapotslaan en hakt ze met een bijltje een touw door, als teken dat de trossen los kunnen. De Marinierskapel zet het Wilhelmus in en Amalia zingt mee. Het bijltje krijgt ze mee naar huis.

Amalia treedt deze zaterdag in de voetsporen van haar moeder en grootmoeder die verschillende schepen doopten. Overigens is het geen primeur als het om de dochters van het koninklijk paar gaat. Haar zus Alexia ging Amalia voor. In september 2023 gaf zij haar naam aan de sleephopperzuiger Vox Alexia van het waterbouwkundige bedrijf Van Oord.

Ontspannen

Het is voor de 21-jarige oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima wel haar eerste soloklus zonder haar ouders. Hugo de Jonge, tijdelijk commissaris van de Koning in Zeeland, noemt prinses Amalia „buitengewoon goed voorbereid, buitengewoon ontspannen en zeer professioneel” tijdens haar eerste officiële solo-optreden. Amalia zelf zegt na een rondgang over het schip dat ze het bezoek “spannend, maar bijzonder” vond. Koningsdag op 26 april in Doetinchem lijkt het volgende publieke optreden voor Amalia. Maar dan is de hele familie er ook weer bij.

Vlak voor de doophandeling houdt staatssecretaris Gijs Tuinman van Defensie een toespraak. „We hebben geen tijd te verliezen en het is zaak dat de marinehaven van Den Helder in rap tempo een ander aanzicht krijgt. Een aanzicht dat tegenstanders afschrikt en Nederlanders geruststelt.” Tuinman zegt desgevraagd dat er jongeren die het zogenaamde dienjaar volgen aan boord van de Den Helder worden geplaatst. Het schip komt op 1 oktober in dienst van de marine en krijgt dan ook het predikaat Zijner Majesteits. Op de vraag aan Tuinman of hij ergens in Nederland al ruimte heeft gevonden om onderdelen van Defensie te huisvesten zoals bijvoorbeeld F-35’s zegt hij dat Lelystad Airport “een mooie plek” is.