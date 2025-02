Warren Buffett: ik betaal meer belasting in VS dan techreuzen

Berkshire deed vorig jaar vier betalingen aan de belastingdienst, in totaal goed voor 26,8 miljard dollar. Dat is volgens Buffett ongeveer 5 procent van wat het hele Amerikaanse bedrijfsleven betaalde. Hij voegt toe dat Berkshire de Amerikaanse schatkist vorig jaar elke 20 minuten een check van 1 miljoen dollar had kunnen sturen, en dan nog zou het bedrijf aan het einde van het jaar een bedrag aan de fiscus verschuldigd zijn geweest.

Berkshire kwam in de jaren zestig in handen van Buffett. Hij maakte van de toenmalige textielfabrikant een groot zakenimperium. Het bedrijf is tegenwoordig een conglomeraat met belangen in tientallen ondernemingen.

De laatste jaren heeft Buffett geen grote overnames meer gedaan. Hij heeft daarbij voor miljarden aan aandelen in Apple en Bank of America verkocht. Mede daardoor is de kas van Berkshire aangedikt tot een recordomvang van meer dan 334 miljard dollar.

In zijn brief aan aandeelhouders ging Buffett ook in op zorgen dat Berkshire te veel cash zou oppotten. Hij herinnerde beleggers eraan dat het overgrote deel van het geld van het bedrijf belegd blijft in aandelen en dat dit niet zal veranderen.

Met Berkshire heeft Buffett in 2024 voor het derde jaar op rij een recordresultaat in de boeken gezet. De miljardair profiteerde onder meer van hogere rendementen op Amerikaanse staatsobligaties en een beter resultaat bij autoverzekeraar GEICO.

De operationele winst, het cijfer waarnaar Buffett vooral kijkt, steeg met meer dan een kwart naar ruim 47 miljard dollar. De nettowinst ging wel omlaag, van dik 96 miljard naar 89 miljard dollar. Maar Buffett beschouwt nettoresultaten als misleidend omdat ze winsten en verliezen bevatten op beleggingen die Berkshire niet heeft verkocht en soms ook niet van plan is te verkopen.