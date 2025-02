Opnieuw drukte op de wegen door wintersportverkeer

Onder meer op de A43 in Frankrijk vanuit Chambéry naar Lyon had het verkeer rond het middaguur ongeveer een uur vertraging. Ook in Duitsland was het op de Fernpass vanuit Oostenrijk erg druk, ook met terugkerend vakantieverkeer. Opvallend is volgens de ANWB ook dat er al de hele dag files staan op de A12 vanuit Duitsland richting Arnhem. Daar hebben weggebruikers een kwartier tot een half uur tijdverlies.

In Oostenrijk is het op de A10 van Salzburg naar Villach ook druk, daar met wintersporters die naar hun bestemming gaan.

Volgens de ANWB was de drukte vergelijkbaar met vorig weekend.