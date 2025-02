Al twee keer vastgelopen coalitievorming in Oostenrijk herleeft

Buitenland

Oostenrijkse partijleiders lijken alsnog een coalitieregering te kunnen vormen met als deelnemers de conservatieve christendemocraten, de sociaaldemocraten en de liberalen. Eerder mislukte de vorming van een dergelijke centrumregering. De leider van de conservatieve ÖVP, Christian Stocker zei zaterdag in het kantoor van president Alexander Van der Bellen in gezelschap van zijn sociaaldemocratische en liberale collega’s dat hij erop vertrouwt dat de drie er wel uit zullen komen. „We hebben een gezamenlijke basis gevonden en we slagen erin een regeerakkoord te sluiten”, aldus Stocker.