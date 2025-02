BMW overweegt uitstel terugkeer MINI-productie VK om onzekerheden

Tot enkele jaren geleden had BMW een fabriek bij Oxford, maar het bedrijf besloot de productie te verplaatsen naar China. In 2023 kondigde de autofabrikant aan weer terug te keren naar het Verenigd Koninkrijk en daar 600 miljoen pond (ongeveer 724,7 miljoen euro) te investeren. Volgens de plannen moest de productie bij Oxford in 2026 beginnen en zou BMW subsidie krijgen van de Britse overheid.

BMW meldt met de Britse overheid in gesprek te zijn over het mogelijke uitstel en om die reden de subsidie niet aan te nemen. „We blijven in nauw overleg over onze toekomstplannen”, aldus een woordvoerder van de autofabrikant.

Autofabrikanten als BMW hebben het al langer moeilijk. Ze kampen met teruglopende verkopen en flinke concurrentie uit met name China. Daarnaast worstelen ze met een zwakke vraag naar elektrische voertuigen in Europa sinds verschillende landen subsidies voor die wagens hebben verlaagd. Nederlanders konden vorig jaar voor het laatst subsidie aanvragen voor de aanschaf van een elektrische auto. Het kabinet heeft deze regeling dit jaar stopgezet.