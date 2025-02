Elk huwelijk heeft baat bij toerusting

Als we het interview lezen, komt het bij ons toch hard binnen. Inderdaad ontbreekt bij media en in de maatschappij de belangstelling voor en de waardering van het gewone dagelijks leven in gezinnen als hoeksteen van de samenleving, zoals Leijenhorst aangeeft. Er hangt een ”spruitjesgeur” omheen. Niettemin herhalen en onderschrijven wij de volgende twee korte opmerkingen van Leijenhorst: „Sterke relaties dragen bij aan sterke gezinnen. En sterke gezinnen dragen bij aan een sterke samenleving.”

De huwelijksrelatie bepaalt de gezinssfeer waarin de opvoeding en de huisgodsdienst plaatshebben

Wij missen bij de in dit interview genoemde organisaties echter de kerken. Is het niet juist de roeping van de kerken om de bij uitstek christelijke instelling van het huwelijk hoog te houden? Want (de genoemde zinnen min of meer herhalend) sterke huwelijken dragen bij aan sterke gezinnen. En sterke gezinnen dragen onder Gods zegen bij aan een ”sterke gemeente” en daarna (!) ook aan de samenleving.

Wij willen kerkenraden daarom oproepen om zich serieus af te vragen of al het mogelijke al wordt gedaan om huwelijken te faciliteren. De eenvoudigste wijze is het organiseren van ondersteunende toerusting vóór en ín het huwelijk.

Huwelijk vraagt inspanning

Het dagelijkse huwelijksleven in een gemiddeld gezin staat onder druk. In een Amerikaans onderzoek zijn eens dertig stellen met jonge kinderen en een drukke baan geobserveerd met microfoons en camera’s in hun huis. Ze bleken nauwelijks contact met elkaar te maken. Gemiddeld brachten ze nog geen 10 procent van de avond in dezelfde kamer door. Ze spraken 35 minuten per week (echt) met elkaar. Het huwelijk was een managementrelatie en daarin drijf je emotioneel uit elkaar (bron FD-interview met John en Julie Gottman, 6-7-2024).

Als de HEERE de huisgodsdienst zegent, kan het gezin een kleine ‘kerk’ zijn

Voor een echtpaar is het vooral belangrijk om aandacht voor elkaar te houden en in elkaar te investeren. Vooral in de gezinsfase met kinderen. Dan kan zo veel narigheid voorkomen worden.

De huwelijksrelatie bepaalt de gezinssfeer waarin de opvoeding en de huisgodsdienst plaatshebben. Als de HEERE de huisgodsdienst zegent, kan het gezin een kleine ‘kerk’ zijn. Dat komt ook het gemeenteleven ten goede. Daarom is huwelijkstoerusting ook zo belangrijk.

Beeldvorming

Er bestaat een verkeerde beeldvorming rond huwelijkstoerusting, veelal door de volgende redeneringen:

1: Als je ernaartoe gaat, denken de mensen dat je een slecht huwelijk hebt.

2: Waarom is die nodig? Vroeger was die er toch ook niet?

3: Als huwelijkstoerusting wordt aanbevolen, is de reactie vaak: „Waarom zeg je dat tegen ons? Wat denk je van ons?”

Hiertegenover staan de goede ervaringen van de deelnemers. „We hebben veel samen gesproken over onderwerpen van alledag. We hebben er zo veel van geleerd. We hebben veel meer begrip voor elkaar gekregen. Het heeft ons dicht bij elkaar gebracht. Dit zou ieder echtpaar moeten ervaren!”

Laat iedereen meedoen

Wij adviseren ambtsdragers zulke goede ervaringen ook zelf op te doen. Het ”onder druk staan” geldt misschien juist ook voor het huwelijk en het gezin van een ambtsdrager. Zo’n toerusting betekent dat je een aantal avonden gezellig uit bent als man en vrouw en echt tijd voor elkaar hebt. En dan kunnen ambtsdragers vanuit hun eigen ervaring de huwelijkstoerusting aan anderen aanbevelen.

Het ”onder druk staan” geldt misschien juist ook voor het huwelijk en het gezin van een ambtsdrager

Op veel momenten tijdens kerkelijke activiteiten kan huwelijkstoerusting worden aanbevolen, zowel tijdens groepsactiviteiten als in persoonlijke contacten. Denk aan jv-avonden, catechisaties, huisbezoeken, doopzittingen en de prediking (bijvoorbeeld over zondag 41 HC: is er niet veel aandacht voor het onkruid en weinig voor de bloem?). Denk ook aan trouwgesprekken, pastoraat, kennismaking met nieuwe leden en gemeenteavonden.

Gesprekstips

Wij delen graag enkele tips voor gesprekken over huwelijkstoerusting, aan de hand van voorbeelddialogen die zijn gebaseerd op onze ervaringen:

„Hebben jullie weleens aan huwelijkstoerusting gedacht?” Wat heftig: „Waarom vraag je dat aan ons?” „Nee hoor, niet speciaal aan jullie. Wij noemen het bij iedereen. Wij zijn zelf ook geweest en vonden het een bijzonder waardevolle ervaring. En van mensen die geweest zijn, horen we alleen maar dat ze het anderen ook gunnen.”

„Ik wil wel graag, maar mijn man/vrouw wil niet.” „Ja, dat komt wel meer voor. Maar wat is het bezwaar? Wil uw man/vrouw dat dan niet voor zijn/haar echtgenoot doen? Er heeft nog nooit iemand spijt gehad. Het is echt iets voor jullie samen. Een aantal avonden gezellig uit. En tegelijk heel leerzaam.”

„Dit is toch voor huwelijken met problemen?” „Het is voor ieder huwelijk waardevol! Juist om je huwelijk te verrijken. Je raakt elkaar zo gemakkelijk kwijt door de drukte of zorgen van alledag.”

Broodnodig

Ursinus schreef in zijn ”Schatboek” al: „De roeping der gehuwden is (o.a.) om met verstand en beleid elkaars gebreken te verdragen, en ervoor ijveren om ze te beteren.” Wij spreken veel echtparen die huwelijkstoerusting in hun eigen gemeente nog missen. Wij hopen daarom dat kerkenraden bijeenkomsten organiseren voor toerusting vóór en ín het huwelijk. Want: aandacht voor relaties blijft broodnodig!

De auteurs zijn medeoprichters van Paradijsbloem Huwelijkstoerusting.